Alanya’da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı!

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya’da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında F.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarının alınması üzerine yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde bahse konu olan ikamete, D.M.A isimli şahsın girip çıktığı tespit edildi ve Kiriş sokak üzerinde durdurulularak yapılan kontrollerde 0,36 gram ve 0,38 gram Eroin olmak üzere toplam 0,74 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Daha sonra F.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise; İ.B.Ş. isimli şahsın da ikamette olduğu görülerek yapılan arama neticesinde 1,91 gram Eroin maddesi ve 1 adet Suboxone hap ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği İ.B.Ş. ve D.M.A. isimli şahıslara ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. F.Y. isimli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 12:53