banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu satışına suçüstü

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Oba Mahallesi'nde şüphelendikleri otomobilden uyuşturucu ile birlikte 3 kişiyi yakaladılar, 1'i tutuklandı

ASAYİŞ 08.09.2019, 12:03 08.09.2019, 12:34
Alanya'da uyuşturucu satışına suçüstü
banner404

Mehmet AL
ALANYA'DA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Oba Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan R.H., İ.K. ve C.K. isimli şahısların üst aramalarında iki parça halinde 4,95 gram ve 0,95 gram olmak üzere toplamda 5,90 gram Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüphelilerden R.H. ve İ.K., 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken Şüpheli C.A., emniyette ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

#Uyuşturucu #Alanya
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:26
Öğle 13:00
İkindi 16:35
Akşam 19:24
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545