Alanya'da uyuşturucu satışına suçüstü

Mehmet AL

ALANYA'DA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Oba Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan R.H., İ.K. ve C.K. isimli şahısların üst aramalarında iki parça halinde 4,95 gram ve 0,95 gram olmak üzere toplamda 5,90 gram Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüphelilerden R.H. ve İ.K., 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken Şüpheli C.A., emniyette ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.