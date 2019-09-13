Alanya'da uyuşturucu satıcısı narkotikten kaçamadı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavçılığı Koordinesinde uyuşturcu ile mücadele çalışmaları kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ihbar üzerine Saray Mahallesi Oral Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 25 yaşındaki Ömer T. yapılan üst aramasında 31 gram Metamfetamin ve 19,35 gram Esrar maddesi ile birlikte iki hassas terazi ele geçirilidi. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli Ömer T. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.