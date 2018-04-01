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Alanya'da uyuşturucu operasyonu 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucunda bir eve yaptıkları baskında uyuşturucu maddeyle 3 kişi yakalandı 

Alanya'da uyuşturucu operasyonu 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucunda bir eve yaptıkları baskında uyuşturucu maddeyle 3 kişi yakalandı 

01 Nisan 2018 Pazar 09:51
Alanya'da uyuşturucu operasyonu 
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları istihbari çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesinde ikamet eden  H.Ş., H.U. ve Ö. Ö. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından ikamette yapılan baskında satışa hazır vaziyette fişekler halinde (18 Fişek) toplamda daralı 110 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, Poşetler içerisinde daralı 25 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet Suboxone ibareli hap ele geçirildi. Evde yakalanan H. Ş., H.U. ve Ö.Ö.  üç şüpheli yakalanarak göz altına alındı.
NARKOTİK UYUŞTURUCU SATICISINI GECE YAKALADI 
Alanya ilçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda Z.A. B.  isimli şahsın doğu ilinden temin edeceği uyuşturucu maddeler ile Alanya'ya geleceği ve temin ettiği uyuşturucu maddeleri Alanya'da piyasaya süreceği yönünde bilgiler aldı. Bunun üzerine narkotik görevlilerinin yaptığı çalışmala neticesinde  01/04/2018 günü saat: 03.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Z.A.B  yapılan üst aramasında daralı 25 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli  Z.A.B Narkotik ekiplerince  yakalanarak göz altına alındı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan  toplam 4 kişi H.Ş,H.U.,Ö.Ö.,ve Z.A.B.,Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 01:06
Anahtar Kelimeler:
AlanyaUyuşturucuOperasyonNarkotik
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