Alanya’da uyuşturucu operasyonu 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde yürüyen İsmail T.’nin (27) durumundan şüphelenip, durdurdu. Bunun üzerine İsmail T.’ye üst araması yapan polis, 2 parça halinde 6 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulundu. Polis aynı operasyon kapsamında Oba Mahallesi 54. Cadde üzerinde takibe aldıkları Koray A. (30) ile Ahmet A. bir süre görüştüklerini ve uyuşturucu alışverişi yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları Koray A’nın üst aramasında 4 gram skunk bulundu. Diğer şüpheli Ahmet A.’nın (31) adresinde yapılanan aramalarda ise 22 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Koray A. ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ahmet A. ve İsmail T. ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.