Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104755
ALTIN
176.730
DOLAR
4.1867
STERLİN
5.6890
EURO
5.0217
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...

Alanya’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Alanya'da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 

Alanya’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Alanya'da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
Alanya’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı
banner404

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında ekipler, E.K. ve R.K.’ye ait Hacımehmetli Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşarak belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzelendi. Baskında R.K. ve E.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise evin çatısında saksılarda ve diğer adresin bahçesinde ekili vaziyette 13 kök Hint keneviri ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında ekipler, Alantur mevkiinde A.Ö.’nün idaresindeki Antalya plakalı bir otomobili ve durumundan şüphe duydukları yaya olarak ilerleyen S.Ö.’yü durdurdu. 
Araçta yapılan aramada saksıya ekili vaziyette 10 kök Hint keneviri ile Ö.S. isimli şüphelinin üst aramasında ise 11 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K, E.K. ve A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.Ö isimli şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Cumhuriyet BaşsavcılığıMetamfetaminEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş operasyonu!
Fuhuş operasyonu!
Uyuşturucu satıcılarına darbe
Uyuşturucu satıcılarına darbe
Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim