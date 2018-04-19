Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1'i kadın 3 kişi yakalandı

Alanya'ya Nevşehir'den uyuşturucu getiren otomobil içinde, metamfetamin, skunk,esrar,kokain ve Clok marka silah ve mermiler ele geçirilirken 1 kadın 3 kişi yakalandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1'i kadın 3 kişi yakalandı

Alanya'ya Nevşehir'den uyuşturucu getiren otomobil içinde, metamfetamin, skunk,esrar,kokain ve Clok marka silah ve mermiler ele geçirilirken 1 kadın 3 kişi yakalandı

19 Nisan 2018 Perşembe 12:10
Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1'i kadın 3 kişi yakalandı
banner404

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Nevşehir'den Alanya'ya uyuşturucu getirecekleri ihbarını alması üzerine otomobili takibe aldı. KOM ekipleri 50 plakalı otomobili  Çevre Yolu Caddesi üzerinde durdurarak otomobil içinde, yapılan aramada 5,30 gram Metamfetamin, 22 gram Skunk, 3 gram esrar,2 gram Kokain ve Clok marka ruhsatsız silaha ait 9 adet mermi ele geçirilirken otomobil içinde yakalanan A.S.,B.G., ve kadın H.T gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine götürüldüler.
emniyette ifadeleri alınan 1 kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.04.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
AlanyaUyuşturucuOperasyonMetamfetaminSkunkEsrarKOKAİNClokSilahMermi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt tankeri ile öğrenci servisi çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı
Akaryakıt tankeri ile öğrenci servisi çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı
Polis kılık değiştirip, yakaladı
Polis kılık değiştirip, yakaladı
Yakılarak öldürülen iş adamının eşi ve çocukları tutuklandı
Yakılarak öldürülen iş adamının eşi ve çocukları tutuklandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim