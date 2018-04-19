Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1'i kadın 3 kişi yakalandı

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Nevşehir'den Alanya'ya uyuşturucu getirecekleri ihbarını alması üzerine otomobili takibe aldı. KOM ekipleri 50 plakalı otomobili Çevre Yolu Caddesi üzerinde durdurarak otomobil içinde, yapılan aramada 5,30 gram Metamfetamin , 22 gram Skunk , 3 gram esrar ,2 gram Kokain ve Clok marka ruhsatsız silah a ait 9 adet mermi ele geçirilirken otomobil içinde yakalanan A.S.,B.G., ve kadın H.T gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine götürüldüler. emniyette ifadeleri alınan 1 kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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