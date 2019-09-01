Alanya’da unuttuğu anahtar canına mal oldu: Feci şekilde zemine çakıldı

Mehmet AL

OLAY, saat 23:30 sıralarında Tosmur Mahallesi, Dimçayı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ergin (34) oturduğu dairenin anahtarını içerde unutunca 5 katlı binanın çatı katına çıkarak gün ışı panelinin su hattı demirine ve bir ucunu da vücuduna bağladığı anten kablosuyla eve girmeye çalıştı. İndiği sırada Yunus Ergin, kablonun kopmasıyla toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yunus Ergin’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yunus Ergin, bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını katbetti

Hayatını kaybeden Yunus Ergin cenazesi savcılık tarafından yapılan incelememin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.