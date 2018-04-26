Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107474
ALTIN
173.096
DOLAR
4.0695
STERLİN
5.6749
EURO
4.9555
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da ünlü turizmci aileye iki tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alının Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu ile eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı. Eğemen ve Ufuk Cömertoğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Alanya'da ünlü turizmci aileye iki tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alının Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu ile eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı. Eğemen ve Ufuk Cömertoğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 13:20
Alanya'da ünlü turizmci aileye iki tutuklama
banner404

- Mehmet AL

GEÇTİĞİMİZ hafta FETÖ'den işlem yapılan şirket ve şahıslar ile şüpheli para trafiklerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alının  Alper Cömertoğlu, eşi Mine ile Eğemen ve Ufuk Cömertoğlu emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 SAAT SÜRDÜ
Önce 5 saat boyunca TEM savcısına ifade veren Cömertoğlu ailesi tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dört zanlı da nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme gece geç saatlerde Alper Cömertoğlu ile eşi mine Cömertoğlu’nu tutukladı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu’nu ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Tutuklanan Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu da öğrenildi. Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 otel bulunuyor. Antalya'daki Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Alanya'da Temmuz 2016'da FETÖ- PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.04.2018 11:48
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlper CömertoğluMine CömertoğluFetöOperasyonTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Belediye Meclisi'nde sürpriz istifa
Alanya Belediye Meclisi'nde sürpriz istifa
Alanya Damlataş Plajı'nda gece yarısı bıçaklı saldırı
Alanya Damlataş Plajı'nda gece yarısı bıçaklı saldırı
FETÖ'nün "Bahçıvan"ı 'çift ByLock'çu çıktı
FETÖ'nün "Bahçıvan"ı 'çift ByLock'çu çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim