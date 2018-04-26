Alanya'da ünlü turizmci aileye iki tutuklama

- Mehmet AL

GEÇTİĞİMİZ hafta FETÖ'den işlem yapılan şirket ve şahıslar ile şüpheli para trafiklerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alının Alper Cömertoğlu, eşi Mine ile Eğemen ve Ufuk Cömertoğlu emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 SAAT SÜRDÜ

Önce 5 saat boyunca TEM savcısına ifade veren Cömertoğlu ailesi tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dört zanlı da nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme gece geç saatlerde Alper Cömertoğlu ile eşi mine Cömertoğlu’nu tutukladı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu’nu ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Tutuklanan Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu da öğrenildi. Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 otel bulunuyor. Antalya'daki Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Alanya'da Temmuz 2016'da FETÖ- PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.