Alanya'da ünlü işletmecinin cezası onandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince 6 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve mahkemece 20 yıl 5 ay hapse mahkum edilen Alanya'nın ünlü eğlence mekanlarının işletmecisi Erdal A’nın cezasının 6 yıl 3 aylık bölümü onandı. İstinaf Mahkemesi, Erdal A’nın 'Suç örgütü' suçlaması kapsamında aldığı 6 yıl 3 ay olan cezasını kesinleştirirken, gasp ve yağma gibi suçlamalardan verilen 14 yıl hapis cezasına ilişkin ise Yargıtay temyiz yolunu açık bıraktı. Ayrıca Erdal A'nın, halen üst mahkemede atılı suçlardan tutuklu bırakıldığı öğrenildi.

20 SAAT SORGULANMIŞLARDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen eşzamanlı operasyonda Erdal A., Adem Ç., Ahmet A., Ali T., Ayhan I., Barış Z., Doğukan Y., Ejder A., Faris A., Nevzat S., Okan Ç., Serhan Y., Emrah R., Harun Y. ve Serhat Y. adreslerinde gözaltına alınmış; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 20 saat süren sorgularının ardından tutuklanmışlardı. Tutuklu yargılanan 15 sanık Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıkmış, duruşmaya Erdal A. ile Emrah R. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adem Ç., Barış Z. ve Faris A. ise Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle katılmışlardı. Diğer sanıklar ise yoğun güvenlik önlemleri içerisinde Alanya Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' gibi suçlardan yargılanan sanıklardan Alanya'nın ünlü eğlence mekanlarının işletmecisi Erdal A. 20 yıl 5 ay, Adem Ç. 11 yıl 8 ay, Ahmet A. 14 yıl, Ali T. 10 yıl 10 ay, Ayhan I. 13 yıl, Barış Z. 6 yıl 6 ay, Doğukan Y. 7 yıl 6 ay, Ejder A. 14 yıl, Faris A. 12 yıl, Nevzat S. 7 yıl 7 ay, Okan Ç. 5 yıl ve Serhan Y. ise 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmışlardı. Zanlılardan Emrah R, Harun Y. ve Ferhat A’nın ise tahliyesine karar verilmişti.



Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 00:17