Alanya'da Ukraynalı turisti döverek öldüren Rus turist serbest

Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde 57 yaşındaki Ukraynalı turisti darp ederek ölümüne sebep olan Rus turist, sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alanya'da Ukraynalı turisti döverek öldüren Rus turist serbest
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- Mehmet AL
ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 2018 Dünya Kupasında Hırvatistan-Rusya karşılaşmasını izledikten sonra 57 yaşındaki Ukraynalı  Andrey Sova ile 30 yaşındaki Rus turist bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine girdi. 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kavgada ağır yaralanan Ukraynalı turist acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yaşam mücadelesi veren Ukraynalı turist, 14 Temmuz sabahı yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti. Sova'yı darp ederek ölümüne sebep olan 30 yaşındaki Rus turist jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Rus turist, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:47
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