Alanya'da turistin feci ölümü! Otel odasında ölü bulundu

Alanya'da tatil yapan 47 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alanya'da turistin feci ölümü! Otel odasında ölü bulundu
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Mehmet AL

GEÇEN hafta İngiltere’den tatil için Alanya'ya gelen Tracy Jane Smith (47), Türkler Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Smith’i yerde hareketsiz yattığını gördü. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde İngiliz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Smith’in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:16
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