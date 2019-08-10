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Alanya'da temizlik işçisine saldıran kişi hakkında flaş gelişme

Alanya'da önceki gün Alanya Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi, sopayla bir kişi tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edilmiş, kaçan saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı

ASAYİŞ 09.08.2019, 22:25 09.08.2019, 22:30 Enes Subaşı
Alanya'da temizlik işçisine saldıran kişi hakkında flaş gelişme
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OLAY, sabah saatlerinde Alanya’nın Hacet Meydanı’nda meydana geldi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 26 yaşındaki Vedat Korkmaz, temizlik yaptığı sırada bir anda yanına sopa ile gelen bir kişinin henüz bilinmeyen nedenle saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbeleriyle baygınlık geçiren Korkmaz yere yığılırken, saldırgan yerde hareketsiz yatan Korkmaz'a vurmaya devam etti. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden hızla ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz’ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Korkmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin Metin E. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Metin E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın sokaklarda yatıp kalktığı, trafik ışıklarında araç sürücülerinden para dilendiği, alkolik ve bimekan olduğu belirlendi.

#Alanya #saldırgan #temizlik işçisi
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