Alanya'da tek katlı ev küle döndü

Alanya’da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar oluştu

Alanya'da tek katlı ev küle döndü
banner404

Mehmet AL
YANGIN, Kestel Mahallesi’nde Emine T.’e ait tek katlı müstakil evde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler,  durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 18:03
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? 31 Mart...
Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım? 31 Mart...
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner533

banner518

banner481

banner472

banner479