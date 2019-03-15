Mehmet AL
YANGIN, Kestel Mahallesi’nde Emine T.’e ait tek katlı müstakil evde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alanya'da tek katlı ev küle döndü
Alanya’da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar oluştu
Mehmet AL
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