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Alanya'da tefecilere büyük operasyon! 21 gözaltı

Alanya'da mağdur kişilerden çek senet alarak bankalara ait pos cihazı kullanarak yüksek faiz oranları ile haksız kazanç elde eden 1 kadın 21 kişi yakalandı

Alanya'da tefecilere büyük operasyon! 21 gözaltı

Alanya'da mağdur kişilerden çek senet alarak bankalara ait pos cihazı kullanarak yüksek faiz oranları ile haksız kazanç elde eden 1 kadın 21 kişi yakalandı

19 Mart 2018 Pazartesi 08:43
Alanya'da tefecilere büyük operasyon! 21 gözaltı
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-Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A. T., B. D., H. D., Ş. A., A. T., S. K., H. Y., H. Ö., İ. K., S. S., S. S., F. Ç., İ. A., M. G., A. C., İ. G., M. K. ve M. Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde  yapılan aramalarda 24 adet çeşitli meblağlarda senet, 2 adet müştekiler adına düzenlenmiş çek, 3 adet müştekilerden alınmış tapu senedi, 2 Adet pos cihazı, 2 adet müştekilere ait noter rehin sözleşmesi, 250 adet 9 mm çapında fişek, 52 Adet 7,65 mm çapında fişek olmak üzere toplam 302 adet fişek, ve çeşitli bankalara ait çok sayıda dekont ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise arandığı kaydedildi

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Son Güncelleme: 20.03.2018 00:28
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