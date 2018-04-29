Alanya'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama

- Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli M.K. ve Ö.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.