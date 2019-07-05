Alanya'da talihsiz adamın acı sonu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu

Mehmet AL

OLAY, bu sabah saat 06.30 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'nde evinin yanındaki dere kenarında yer alan sulama motorunun yanında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Durumun 112 sağlık ve jandarmaya ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 49 yaşındaki Mehmet Demirkaya'nın öldüğünü tespit etti. Cenaze Alanya Belediyesi morgunda cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 00:09