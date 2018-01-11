Alanya'da tacizci üvey babaya 15 yıl hapis

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay 25 Eylül 2017 tarihinde Alanya'nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. İ.N.T. (13), bir hamamda şoför olarak çalışan üvey babası H.T.’nin bir süredir kendisini taciz ettiğini söyledi. İ.N.T.’nin annesine tacize uğradığını anlatmasının ardından anne, imam nikahlı eşi hakkında jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine jandarma, üvey babasının tacizine uğradığını ileri süren 13 yaşındaki kızın ifadesine başvurdu. İ.N.T. ifadesinde, “Üvey babam, bana cinsel tacizde bulunuyor. Yaşadıklarımı korktuğum için kimseye anlatamadım. Ancak tacizlerin sonu gelmeyince anneme anlattım. Şikayetçiyim” dedi. Üvey kızının şikayeti üzerine gözaltına alına ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., cezaevine konuldu. Hakkında ‘Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan dava açılan H.T., dün son kez hakim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen H.T., Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetince 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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