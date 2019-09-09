Alanya’da şüphelinin evinde varil dolusu uyuşturucu çıktı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya’nın kırsalındaki Dereköy Mahallesi’ndeki G.Y. isimli şüphelinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma şüpheli G. Y.’i gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise varıl içerisinde 70 kilogram esrar ve bahçede ekili vaziyette boyları 20 cm ile 5 metre arasında değişen 172 kök Hint keneveri ele geçirdi. Gözlaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.