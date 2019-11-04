Alanya’da şüpheli ölüm! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

OLAY, dün saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Komşuların evde yalnız yaşayan Abdullah Kayaönü’nden (61) bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Kayaönü’nün yaşadığı eve girdi. İçeri giren jandarma talihsiz adamın salondaki cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli ölüm olarak değerlendiren Kayaönü’nün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.