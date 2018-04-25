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Alanya'da suç örgütü üyeleri adliyede

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme' suçlarından önceki gün KOM ekiplerince yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya'da suç örgütü üyeleri adliyede

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme' suçlarından önceki gün KOM ekiplerince yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:17
Alanya'da suç örgütü üyeleri adliyede
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- Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran S.E., R.A., A.E., M.Y., M.E., Y.G., İ.T. ve A.E ev ve işyerlerine yapılan operasyonla 16 Nisan 2018 tarihinde yakalandılar. Alanya Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği’nde ifadeleri tamamlanan 8 kişi bu sabah Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

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Son Güncelleme: 25.04.2018 08:26
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