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Alanya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Alanya'da haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, bu örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı 

Alanya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Alanya'da haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, bu örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı 

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:22
Alanya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı
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- Mehmet AL

 BAŞSAVCI Yasin Emre koordinasyonunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Haksız ekonomik çıkar sağlamak için silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak ve nitelikli yağma" suçları kapsamında bir süredir devam eden soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında adli soruşturma başlattı.  Verilen talimat doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri,  Mevlüt K, Esef K, Uğur Ö, İbrahim Ö, İsmet Ö, Enver K, Nizam B, Canan A, Kemal S, Hasan Ş, Uğur B, Muhammet A, Veli T, Mustafa K, Gülay T, Veysi Ş, Ferdi T, Gökhan Halit A, isimli 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu anlaşılırken aralarında Avukat Uğur B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 08:51
Anahtar Kelimeler:
KomOperasyonSuç örgütüAlanya
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