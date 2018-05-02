Alanya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

- Mehmet AL

BAŞSAVCI Yasin Emre koordinasyonunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Haksız ekonomik çıkar sağlamak için silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak ve nitelikli yağma" suçları kapsamında bir süredir devam eden soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında adli soruşturma başlattı. Verilen talimat doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Mevlüt K, Esef K, Uğur Ö, İbrahim Ö, İsmet Ö, Enver K, Nizam B, Canan A, Kemal S, Hasan Ş, Uğur B, Muhammet A, Veli T, Mustafa K, Gülay T, Veysi Ş, Ferdi T, Gökhan Halit A, isimli 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu anlaşılırken aralarında Avukat Uğur B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.