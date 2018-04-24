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Alanya'da suç çetesi hakim karşısında

Alanya’da haksız kazanç elde etmek için 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak’ suçundan tutuklu yargılanan 1’i kadın 13 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı

Alanya'da suç çetesi hakim karşısında

Alanya’da haksız kazanç elde etmek için 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak’ suçundan tutuklu yargılanan 1’i kadın 13 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı

24 Nisan 2018 Salı 15:01
Alanya'da suç çetesi hakim karşısında
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- Mehmet Al 

ALANYA ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, 13 kişi Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ilk kez hakim karşısına çıktı. 
Duruşmaya şüphelilerin avukatları da katıldı. 
İLK DURUŞMA 4 GÜN SÜRECEK
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız kazanç elde etmek için 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silahla yağma' suçları ve bu örgütlerin faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 13 şüphelinin katıldığı ilk duruşmanın 4 gün süreceği öğrenildi. 
OLAYIN GEÇMİŞİ
20 Temmuz 2017 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenlemiş, Alanya merkezli operasyonda, Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Operasyonda 1’i kadın 13 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, içinde AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof'un da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Jandarma Komutanlığı’ndaki 8 günlük sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAsayişSuçMahkemeÖrgüt
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