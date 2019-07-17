Alanya'da su deposunun yanında bulunan cesedin kimliği belli oldu!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, bu gece Küçükhasbahçe Mahallesi'nde su deposunun yanında yerde yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede talihsiz adamın öldüğü tespit edildi. Su deposunun üzerinde sandalyede otururan şahsın sandalyenin bacağının kırılması sonucu 1 metre yüksekten kafası üstüne düştüğü bildirildi. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte 55 yaşındaki Tahsin Koç olduğu tespit edildi. Alanya Belediye morguna kaldırılan Tahsin Koç'un cesedi Alanya Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 12:26