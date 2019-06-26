Alanya’da sözlü tacizciye babadan meydan dayağı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay Cikcilli Mahallesi PTT arkası eski hastane caddesi üzerindeki şok market önünde meydana geldi. İddiaya göre kardeş olan 16 yaşındaki N.S ve 11 yaşındaki Y.S adlı iki kız çocuğunu kaç yaşındasınız, nerelesiniz, ve çok güzelsiniz diyerek sözlü tacizde bulunan kızlar koşarak durumu babalarına ağlayarak anlattıktan sonra, kız çocukların babası Kemal S. şüpheli 35 yaşındaki Bereket P.'yi döverek darp etti. Vatandaşlar tarafından kurtarılan şüpheliyi polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli Bereket P. ALKÜ Hastanesinde tedavi edildikten sonra Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:01