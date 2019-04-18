Alanya'da şoke eden olay! Çaldığı motorla ekmek almaya...

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerine gelen bir ihbarla çevre yolu üzerinde çalıntı motosikletle ekmek almaya giden şüphelinin yanına giden polis şüpheliye kimlik sordu. Şüphelinin polise başkasına ait kimlik göstermesinin tespit edilmesi üzerine polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak izinde 34 yaşındaki şüphelinin Alanya'da 2 ayrı işyerinde hırsızlık yaptığı ve isminin Doğan D olduğu tespit edildi. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken Cumhuriyet Polis Merkezinde ifadesi alınan şüpheli Doğan D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 17:12