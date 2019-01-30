Alanya'da şok! Silahını temizlerken kendisini vurdu

Alanya’da bir kişi, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı

Alanya'da şok! Silahını temizlerken kendisini vurdu
banner404

-Mehmet AL

OLAY, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şıhlar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A.(35)  yalnız bulunduğu evde temizlemeye çalıştığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş almasıyla göğsünden ağır yaralandı. Silah sesini duyarak eve gelen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Hüseyin A.’yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ağır yaralan Hüseyin A.’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 18:11
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi
Alanya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi
  1. ASAYİŞ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472