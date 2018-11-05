 Alanya’da şok operasyon! Polis aracın camlarını indirdi

Alanya’da durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın sürücüsü, torpido gözünde poşet içerisindeki uyuşturucu maddeyi yuttu. Polis, şüpheliyi araçtan çıkarabilmek için aracın camlarını kırdı

 Alanya’da şok operasyon! Polis aracın camlarını indirdi
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sürüyor. Dün saat 17.30 sıralarında Dinek Kavşağı’nda durumundan şüphelenilen 07 NMF 65 plakalı araç, polis ekiplerince durduruldu. Polis, sürücü Orkun K.’den (40) aracın kilitli olan kapılarını açmasını istediği sırada Orkun K., torpido gözünden çıkarttığı poşete sarılı bir maddeyi yuttu. Orkun K.’nin uyuşturucu madde yuttuğunu ve hayati tehlike oluşturabileceğini düşünen polis ekipleri aracın camını kırarak kapılarını açtı. Orkun K.’yi araçtan çıkaran polis, şüpheliyi ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.  Burada endoskopi yapılan Orkun K.’nin midesinden 2 parça halinde 6,5 gram eroin maddesi çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Orkun K. isimli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.

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