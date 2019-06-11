Alanya'da şok! Kıyıya kilolarca esrar vurdu

ALANYA sahil güvenlik TCSG-92 kontrol tim personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alanya kalesi fosforlu mağara önlerinde kıyıdan yaklaşık 50 m uzaklıkta deniz içersinde beyaz renkli bir çuval olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen sahil güvenlik TCSG-92 timinin deniz üzerinde yaptıkları arama sonucunda çuval içerinde 65 plaka halinde 14.3 kg esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, çuvalın üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu görüldü. Çuvalın uzun süre denizde olduğu ve deniz akıntısına maruz kaldığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 12:31