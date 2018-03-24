Alanya'da şok intihar: Yemek yerken bir anda tetiği çekti

AVSALLAR Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ayyıldız Mermer Atölyesi sahibi Özal Ayyıldız, yakın bir dostuyla restoranda yemek yiyordu. Saat 23.00 sularında belindeki silahı çıkaran Ayyıldız, silahı şakağına dayayarak ateş etti. Kurşun Ayyıldız'ın başının bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Ağır yaralı olarak Alanya Başkent Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ayyıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ayyıldız, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılmadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.