Alanya'da şok eden intihar girişimi

ATATÜRK Caddesi Mola Kavşağı'nda 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Mehmet M., saat 13.00 sıralarında balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi. Balkondaki masanın üstüne çıkarak ayaklarını sarkıtan Mehmet M.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun önünde branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak Atatürk Caddesi'ni trafik akışını sağladı. Psikolojik sorunları bulunan Mehmet M.'yi eyleminden vazgeçmesi için ekipler uzun süre çaba gösterdi. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan yakalandığı Mehmet M.'yi içeri çekti. Balkonda indirilen Mehmet M., sağlık ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNÜN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
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Son Güncelleme: 30.09.2016 23:33
Atlıycan madem atla cıkıpda şov yapacagına