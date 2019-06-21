Alanya’da şok! Bir anda fenalaşıp yere yığılan kadının kalbi durdu

EDİNİLEN bilgiye göre olay, az önce Alanya'nın kalbi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) binası arkasında meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaşlı kadın, simit aldı. Ardından yürümeye başlayan kadın, bir anda yere düştü. Çevreden yetişen vatandaşlar bayıldığını fark ettikleri kadının kalbini kontrol ettiler. Vatandaşlar, kalbinin durduğunu saptadıkları kadına kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar. Kadının bayıldığı anda haber verilen ambulansın 30 dakika sonra geldiği iddia edildi ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Kadını suni teneffüs ve kalp masajı ile yaşatmaya çalışan vatandaşlar "Ambulans gecikti" dediler. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaşlı kadının bilincinin halen kapalı olduğu öğrenildi.

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Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 12:28