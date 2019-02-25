Alanya'da şok! Ayakkabının içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

- Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Orhan N.’ye (34) ait adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Orhan N. ve uyuşturucu ticaretinden aranması olan Cevdet Ö.’yü (33) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ayakkabı tabanına gizlenmiş 13 parça halinde 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Cevdet Ö.’nün emniyetteki işlemleri sırasında yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Cevdet Ö.’nün ayrıca 'Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan aldığı 60 bin TL adli para cezasını ise ödeyemediğinden 8 yıl 2 ay 19 gün hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

Toplamda 12 yıl 2 ay ve 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Cevdet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarınca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Öte yandan Orhan N.’nin ise işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece Uyuşturucu Ticareti Yapmak Suçundan' tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:08