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Alanya’da sırt çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyede!
Alanya Otogarında şüpheli hareketleriyle dikkat çekerek, sırt çantasında 400 skunk adlı uyuşturucu madde ile narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
ASAYİŞ 06.08.2019, 11:30 Melike Temir
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı’nda otobüsten indikten sonra şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Ersin D.’yi (27) bir süre takibe aldıktan sonra üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin sırt çantasında poşet ile sarılmış 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ersin D. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi
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