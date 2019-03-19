Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı Kordinesinde yapılan tefeci operasyonunda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri bu sabah, 4 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 6 adreste eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde;
C.C, Ş.C., Y. K. ve R. A. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda
- 1 adet ruhsatsız PİETRO BERETTA GARDONE marka 7,65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör,
- 1 adet ruhsatsız VZOR 70 marka 7,65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör,
- 23 adet 7,65 mm çapında fişek,
- 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 23 adet fişek,
- Çok sayıda farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, çek ve sözleşme ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu sürdüğü belirtildi.
Alanya’da silahlı tefecilik çetesi çökertildi
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde yapılan tefeci operasyonunda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Mehmet AL