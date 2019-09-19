Flaş HaberAlanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü
Alanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü
Kanal Antalya Alanya Bürosu'na silahlı saldırı düzenleyen şahıs kıskıvrak yakalandı
ASAYİŞ 19.09.2019, 19:58 19.09.2019, 20:05
Mehmet AL
İDDİAYA göre olay, bir medya kuruluşunun Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ofisinde meydana geldi.
Bir şahıs büronun kapısını çaldı. Kapıyı açan büro sorumlusu Hayati Kaynar, karşısındaki şahsın silahına sarıldığını görünce kapıyı kapattı. İddiaya göre şahıs, kapıya ateş etmeye başladı. Bu sırada durumun bildirildiği polis yetişti ve kimse yara almadan şahıs yakalandı.
Adının Fikret T. olduğu bildirilen şahsın aşırı derecede alkollü olduğu bildirildi. Saldırı nedeninin henüz belirsiz olduğu öğrenildi.
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