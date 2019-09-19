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Alanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü

Kanal Antalya Alanya Bürosu'na silahlı saldırı düzenleyen şahıs kıskıvrak yakalandı

ASAYİŞ 19.09.2019, 19:58 19.09.2019, 20:05
Alanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü
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Mehmet AL

İDDİAYA göre olay, bir medya kuruluşunun Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ofisinde meydana geldi.
Bir şahıs büronun kapısını çaldı. Kapıyı açan büro sorumlusu Hayati Kaynar, karşısındaki şahsın silahına sarıldığını görünce kapıyı kapattı. İddiaya göre şahıs, kapıya ateş etmeye başladı. Bu sırada durumun bildirildiği polis yetişti ve kimse yara almadan şahıs yakalandı.

Adının Fikret T. olduğu bildirilen şahsın aşırı derecede alkollü olduğu bildirildi. Saldırı nedeninin henüz belirsiz olduğu öğrenildi.

#Silahlı #silahlı saldırı #Kanal Antalya Alanya Bürosu
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