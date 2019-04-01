Alanya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde Yunus D. adlı saldırganın vurduğu büfe işletmecisi Hayrettin Süvari hayatını kaybetti. Süvari'nin oğlu tarafından açılan ateşte ise saldırganın kardeşinin vurulduğu bildirildi

Alanya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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YENİ ALANYA - ÖZEL HABER

ALANYA'NIN Dinek Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında meydana gelen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce kurşunlama suçlamasıyla tutuklu olduğu cezaevinden çıktığı bildirilen Yunus D. (30), Dinek'te market işletmecisi komşuları Hayrettin Süvari'nin (57) yanına gelerek ateş açtı. Saldırının ardından vurulan Süvari'nin bir yakını da silaha sarıldı. Yunus D. kaçarken, kardeşi Taner D. de silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bu sırada Taner D. de ayağından vuruldu. Saldırıda vurulan Hayrettin Süvari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağından vurulan ve hafif yaralanan Taner D. tedavisinin ardından babası ile birlikte gözaltına alındı. 
Polis, saldırgan Yunus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 01:28
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