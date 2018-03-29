Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

FECİ olay, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Alanya'nın Toslak Mahallesi, Dutluk Mevkii'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki dere kenarında oynayan 6 yaşındaki Ali Efe Ulusoy, sağanak yağışla birlikte suların yükselmesi sonucu oluşan sele kapıldı. Ali Efe'yi bulamayan ailesi jandarmaya 'Kayıp' başvurusunda bulundu. Jandarma, başvurudan 1 saat sonra Efe'yi derede hareketsiz buldu. Hastaneye götürülen talihsiz çocuğun boğularak can verdiği belirlendi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.