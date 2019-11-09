Alanya'da şehirlerarası otobüs alev topuna döndü: Şoför faciayı son anda önledi

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Can Diyarbakır firmasına ait Antalya - Diyarbakır seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü D-400 Karayolu, Alanya Hocalar Mahallesi civarında seyir halinde alev aldı. Yolcuların Yeni Alanya'ya verdiği bilgiye göre, otobüsün orta kısmında su ısıtma makinesinin olduğu bölümde başlayan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Yolcu dolu otobüsün şoförü, gösterdiği ustaca refleks sayesinde büyük bir faciayı son anda önlerken iki kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangın, otobüsü kullanılamaz hale getirirken yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.