Alanya'da şaşkın zehir taciri yakayı ele verdi
Alanya’da otobüsten inen ve şaşkın gözlerle etrafı izleyen şahıs, şüpheli hareketleriyle polisin dikkati çekti. Şahsın üzerinde yapılan aramada 195 gram metamfetamin maddesi bulundu
ASAYİŞ 21.11.2019, 18:35 21.11.2019, 18:56
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dinek Kavşağı’nda otobüsten inen ve tedirgin bir şekilde etrafını kontrol eden Metin E.’nin durumundan şüphelenerek durdurdu. Metin E.’nin yapılan üst aramasında 195 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.
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