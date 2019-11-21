Alanya'da şaşkın zehir taciri yakayı ele verdi

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dinek Kavşağı’nda otobüsten inen ve tedirgin bir şekilde etrafını kontrol eden Metin E.’nin durumundan şüphelenerek durdurdu. Metin E.’nin yapılan üst aramasında 195 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.