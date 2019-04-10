Alanya'da sapık babaya 30 yıl

Ceren ŞAHİN

OLAY, 15 yaşındaki B.S’nin ders sırasında sürekli ağladığını fark eden sınıf öğretmeninin, öğrencisini rehberlik öğretmeni ile konuşmaya teşvik etmesiyle ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, genç kız rehberlik öğretmeni ile yapmış olduğu görüşmede önce ailesiyle bir sorunu olmadığını söyledi. Görüşmelerin devamında ise öz babasından gördüğü istismarı anlattı. Olay tarihinde 12 yaşında olduğunu ifade eden B.S. evde babası ile yalnız oldukları bir sırada, üstünü değiştirirken babasının odaya girdiğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. B.S., korkunç istismarın üç senedir devam ettiğini ifadelerine eklerken, olayın rehberlik öğretmeni tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine baba Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BANA İFTİRA ATIYOR'

Devam eden istismar davasında karar çıktı. Duruşmada mağdur B.S.’nin beyanını tutarlı bulan mahkeme heyeti, baba Ü.S’nin "Arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin vermediğim için bana iftira atıyor" savunmasını asılsız bularak, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan babanın 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.





Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 16:39