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Alanya'da sahte para polisi hareke geçirdi

Alanya'da piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı

Alanya'da sahte para polisi hareke geçirdi

Alanya'da piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı

18 Ekim 2017 Çarşamba 20:13
Alanya'da sahte para polisi hareke geçirdi
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından piyasaya sahte para süren bilgisi üzerine yaptığı çalışmaları sonucunda şüpheli Ü.E yakalandı. Yapılan üst aramasında değişik seri numaralı 9 adet 100 TL (900 TL) parayla yakalanarak gözaltına alınırken, KOM Grup Amirliği ekiplerince tahkikatı genişleterek yapılan çalışmalarda şüpheli Ü.E ile birlikte ortak haraket ettiği iddia edilen şüpheli A.Ö KOM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette sorgusu tamamlanan A.Ö sevk edildiği nöbetçi savcılıkça serbest bırakılırken, Ü.E sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbset bırakıldı.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 20:23
Anahtar Kelimeler:
Sahte ParaOperasyonSahteParaAlanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
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