Alanya’da sahte dolar paniği! O şahıs kıskıvrak yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya’nın Mahmutlar, Kargıcak ve Oba mahallelerinde çeşitli alışveriş merkezlerine giren şüpheli, sahte banknotla alışveriş yaptı. 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde farklı noktalardan 9 kez sahte 100’lük Amerikan doları kullanılarak yapılan alışverişlerin ardından gelen şikayetler üzerine Alanya Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde piyasaya sahte banknot süren şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında şüphelinin 50 yaşındaki Irak uyruklu Haydar Ali Jawad A. olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 20 adet 100’lük Amerikan doları ele geçirildi. Haydar Ali Jawad A.’nın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Haydar Ali Jawad A.’nın girdiği alışveriş merkezlerinde bin 500 dolar kullandığı öğrenildi.

