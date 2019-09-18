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Alanya’da sahte alkol imalathanesine baskın

Alanya'da sahte içki imalathanesine baskın yapan KOM ekipleri depo sahibini gözaltına aldı

ASAYİŞ 18.09.2019, 22:35 18.09.2019, 22:39
Alanya’da sahte alkol imalathanesine baskın
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Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkça Mücadele Grup Amirliği ekipleri. Saray Mahallesindeki bir depoda.Gümrük Kaçağı-Sahte içki imalatının ve satışının yapıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri depoya baskın yaptı. depoda yapılan aramalarda;Cam kavanozlar içerisinde 15 litre Rakı,Plastik variller içerisinde 750 litre  Alkol yapımında kullanılan mayalanmış şerbet,Alkolmetre, Beher tüpleri,Alkol damıtma kazanları ele geçirildi. ele geçirilen malzemelere el konulurken  depo sahibi A.K yakalanarak gözaltına alındı.

#sahte içki #Alkol
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