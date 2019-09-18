Alanya’da sahte alkol imalathanesine baskın

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkça Mücadele Grup Amirliği ekipleri. Saray Mahallesindeki bir depoda.Gümrük Kaçağı-Sahte içki imalatının ve satışının yapıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri depoya baskın yaptı. depoda yapılan aramalarda;Cam kavanozlar içerisinde 15 litre Rakı,Plastik variller içerisinde 750 litre Alkol yapımında kullanılan mayalanmış şerbet,Alkolmetre, Beher tüpleri,Alkol damıtma kazanları ele geçirildi. ele geçirilen malzemelere el konulurken depo sahibi A.K yakalanarak gözaltına alındı.