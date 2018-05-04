Alanya'da şafak vakti fuhuş operasyonu! 21 gözaltı

- Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Fuhuş için aracılık etmek, fuhuşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' suçları kapsamında bir süredir devam eden soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda T.B, Ş.O, F.M.E, N.E, M.G, M.A, H.Ç, Ç.A, H.A. G,M.B, S.D, N.K, Y.B, M.B, M.K, H.T, M.D, E.K, F.Y, T.C. ve Y.B. isimli 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Yakalanan 21 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Fuhuş operasyonunda kendilerine zorla fuhuş yaptırılan 19 mağdur kadın ise kurtarıldı.