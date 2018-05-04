Alanya'da şafak vakti fuhuş operasyonu! 21 gözaltı

- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Fuhuş için aracılık etmek, fuhuşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' suçları kapsamında bir süredir devam eden soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda T.B, Ş.O, F.M.E, N.E, M.G, M.A, H.Ç, Ç.A, H.A. G,M.B, S.D, N.K, Y.B, M.B, M.K, H.T, M.D, E.K, F.Y, T.C. ve Y.B. isimli 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Yakalanan 21 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Fuhuş operasyonunda kendilerine zorla fuhuş yaptırılan 19 mağdur kadın ise kurtarıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.