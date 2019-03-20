Alanya'da Rus turiste kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 16 Ağustos 2017 tarihinde Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Rusya'dan Alanya’ya tatil için gelen 25 yaşındaki Elena A., otelde tanıştığı 37 yaşındaki Ümit A. ile Ümit A.’nın teklifi üzerine sahilde alkol adlı. Bir süre sonra Elena A., tuvalete gitmek istedi. Elena A.’ya plajda bulunan bir kabini gösteren Ümit A., Elena A.’nın itirazına rağmen Rus kadını kabine sokarak kapıyı kapattı. Elena A.’ya ‘Seni çok istiyorum, bağırırsan öldürürüm' diyerek istismar eden Ümit A., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından otele dönen Elena A., Ümit A.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yakalanan Ümit A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan ve hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açılan Ümit A. için mahkeme heyeti kararını verdi. Ümit A. 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 15:24