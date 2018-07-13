Alanya'da Rus turist odasının penceresinden atladı

Mehmet AL

OLAY, Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bulunan bir otelde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alanya'ya tatile gelen 35 yaşındaki Rus kadın turist Tatıana Evsıukova, bilinmeyen bir nedenle 4'ncü kattaki odasının penceresinden atlayarak intihar etti. Otel çalışanları kanlar içinde yerde yatan kadın turist için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tatıana'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Turistin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 13:31