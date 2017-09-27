Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

İLÇEDE tatil yapan Rus uyruklu Valeril Reznikov (63), saat 10.30 sıralarında serinlemek için Oba Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki 12 numaralı sahile geldi. Burada denize giren Reznikov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Reznikov’u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Reznikov yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Reznikov’un cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.