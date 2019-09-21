Alanya’da pos tefeciliğine KOM baskını
Alanya’da KOM ekipleri pos tefeciliği yapılan fatura ödeme merkezine düzenlediği operasyonda, pos cihazı, kredi ve bankamatik kartı, ile 80 bin TL ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan Ahsen İşhanı’ndaki bir fatura ödeme merkezinde pos tefeciliği yaparak yüklü miktarda kazanç elde ettiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın düzenleyen KOM ekiplerİ, yaptıkları aramalarda 3 adet post cihazı, farklı bankalarla kişilere ait 30 adet kredi ile bankamatik kartı, çok sayıda değişik meblağlarda pos cihazı slipleri ve 80 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili işyerinde bulunan Ozan. S., Aziz.D., ve Haluk. D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli KOM büro amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra yarın sabah adliyeye sevk edilecek.
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