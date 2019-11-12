Alanya'da polisten kumar baskını
Alanya'da kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı
ASAYİŞ 12.11.2019, 22:29 12.11.2019, 22:34
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan kontrollerde Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki bir Kahvehanede kumar oynadığını belirleyen ekipler, masa üzerinde bulunan 380 TL ve 2 deste iskambil kağıdına el koydu. kumar oynayan 3 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince kahvehane işletmecisi hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem yapıldı.
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